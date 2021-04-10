أكبر كراكة في الشرق الأوسط.. «مميش» تصل إلى بحيرات قناة السويس

وصلت صباح اليوم السبت، الكراكة مهاب مميش إلى منطقة البحيرات بقناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، ومتجهة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.وقالت مصادر ملاحية إن الكراكة وصلت إلى غاطس بورسعيد في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، ودخلت للعبور في القناة محمولة على متن سفينة النقل الثقيل XIANG RUI KOU.وبحسب تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فإن الهيئة ستبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة بمنطقة البحيرات.وقال ربيع إن إجراءات فصل الكراكة عن السفينة ستتم تحت إشراف ومتابعة من الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.وبحسب البيان تعتبر الكراكة "مهاب مميش" الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة وهى كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، ويبلغ طول الكراكة ١٤٧،٤مترًا، وعرضها ٢٣مترًا، وغاطس ٥،٥٠متر، بعمق تكريك ٣٥ متر، وقدرة كلية ٢٩١٩٠ كيلو وات.وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الكراكة "مهاب مميش" تعتبر أكبر الكراكات في منطقة الشرق الأوسط والتي اتفقت الهيئة علي تصنيعها بالتعاون مع شركة IHC الهولندية.