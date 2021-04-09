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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

«هندسة القاهرة» تقتنص الجوائز العالمية فى تصميم السيارات الصديقة للبيئة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:17 م
السيارات الصديقة
السيارات الصديقة للبيئة
هاني سميح
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مسابقة جديدة نظمتها إحدى الشركات ليشارك فيها طلاب كليات الهندسة، بهدف تصميم سيارات صديقة للبيئة، وكان طلاب هندسة القاهرة أبرز المشاركين في المسابقة بسيارات صديقة للبيئة في فئتين Prototype وUrban-Concept، وهي سيارات صغيرة، الهدف منها تحقيق أكبر مسافة بأقل كمية وقود.

حصد الفريق المركزين الأول والثاني فى مسابقة عالمية لطلاب الجامعات بشأن تصميم السيارات الصديقة للبيئة، وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 89 جامعة أوروبية وأفريقية.

المركز الأول كان في فئة ابتكار التصميم والمحاكاة ALTAIR-Simulator Innovate Award، وهي جائزة مصممة لتعظيم الاستفادة من برامج تصميمية تهدف للمساعدة في تصميم السيارات بشكل مثالي، وقيمتها المالية 1500 دولار، أما المركز الثاني كان في فئة التواصل المجتمعي والتوعية Communications Award، الذي يهتم بالدور الفعال للسيارات الصديقة للبيئة، وقيمتها 750 دولار.

لم يكتفِ الفريق بذلك فقط، فقد اقتنص أيضًا المركز الخامس من مسابقة السيارات ذاتية القيادة Autonomous cars لتطوير برامج القيادة الذاتية للسيارات الصغيرة، ليسلطوا الضوء على قدرة الطلاب المصريين في التنافس بقوة في المسابقات العالمية بمختلف المجالات، وتحقيق مراكز متقدمة بها.

يُعد فوز فريق «هندسة القاهرة» مؤشرًا جيدًا على نجاح برامج تنمية الابتكار والإبداع ومواكبة المناهج الدراسية للتطور الأكاديمي في العالم، فالفريق يتكون من 80 طالبًا وطالبة من أقسام الكلية المختلفة، ويشارك دومًا في هذه المسابقة، واستطاع تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في السنوات الماضية أعوام سابقة.

ويذكر أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة كونت فريقها منذ عام 2012، وفقًا لبروتوكول تعاون بين الكلية وشركة Shell، وكان بطلب من شركة Shell للتعاون مع الجامعات المصرية المختلفة، حيث يشارك في المسابقة من مصر جامعات عين شمس وحلوان والإسكندرية وحوالي 10 جامعات ومعاهد هندسية أخرى.
السيارات الصديقة للبيئة
السيارات الصديقة للبيئة
السيارات الصديقة للبيئة
السيارات الصديقة للبيئة

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