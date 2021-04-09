اجتماع تنسيقي لسفراء دول الخليج لدى ألمانيا لبحث تعزيز العمل المشترك

عقد سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى ألمانيا، الاجتماع التنسيقي الأول، الجمعة، لبحث تعزيز العمل المشترك فيما بينهم، وذلك بمقر سفارة مملكة البحرين في برلين.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية بين سفراء دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تبادل الآراء وتنسيق المواقف التي تصب في صالح القضايا والمصالح المشتركة لدول المجلس الشقيقة.

وتم - خلال الاجتماع - بحث علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتبادل الآراء حول القضايا المشتركة بين دول المجلس وذلك تنفيذا لتوصيات وزراء خارجية دول مجلس التعاون لمتابعة قرارات قمة "العُلا" التي عُقدت في المملكة العربية السعودية في 5 يناير الماضي، والتي أكدت على تعميق وترسيخ التكامل في كافة مجالات العمل المشترك وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة.