ضبط 1261 قضية تموينية في المحافظات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.و أسفرت الجهود عن ضبط 1261 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، كان من أبرزها ضبط (3،28 طن لحوم مجمدة، أسماك مجمدة، رنجة) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة كفرالشيخ.وتمكنت الجهود من ضبط (2،54 طن "مفروم لحوم، دواجن، كبدة مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة أسيوط، كما تم ضبط (2،52 طن "مصنعات لحوم ودواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة أسيوط.وأسفرت الجهود عن ضبط (2،18 طن "مصنعات لحوم، مقطعات دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة أسيوط،وضبط (7،25 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم) قدرت بقيمة 43 ألف و500 جنيه، تم تجميعه للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة قائد سيارة نقل بمحافظة الغربية.كما تم ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة أسيوط لقيامه بتجميع (3،15 طن "دقيق بلدى مدعم" وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق) قدرت قيمتها بـ 18 ألف و900 جنيه، وضبط مالك مدشة أعلاف بدون ترخيص بمحافظة دمياط لقيامه بتجميع (2،65 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص ربطًا على المخابز البلدية)، ومحظور تداوله بالأسواق للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بقيمة بـ 15 ألف و900 جنيه.ونجحت الجهود في ضبط (20 ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة " بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الشرقية، وضبط (20 طن "نخالة خشنة" معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستخدام الحيواني) لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وذات بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة قائد سيارة بمحافظة أسيوط.واضطلعت الإدارة بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر، وحجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وقد أسفرت عن ضبط 103 قضايا بإجمالى مضبوطات بلغت 29 ألف و468 عبوة سجائر.