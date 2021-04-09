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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسيير 84 رحلة جوية بمطار شرم الشيخ اليوم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:12 م
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
محمود السعدى
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يسير ويستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، 84 رحلة جوية داخلية ودولية تابعة لمختلف شركات الطيران المصرية والأوروبية لنقل نحو 13 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وتواصل السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وذلك وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

وحصل مطار شرم الشيخ على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي "ACI" ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AHA"، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية، التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي "ACI" والمنظمة الدولية للطيران المدني "ICAO".

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