الإمارات تسجل 1875 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 1.875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 247.634 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 480.006 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.526 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 1.939 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 464.971 حالة.