100 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي لغينيا الاستوائية بعد انفجارات باتا

أكدت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الأفريقي السفيرة أميرة الفاضل، تقديم الاتحاد 100 ألف دولار لحكومة غينيا الاستوائية تضامنًا مع الانفجارات المؤسفة التي شهدتها مدينة باتا التي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحي.وقالت الفاضل، عبر حسابها على "تويتر" إنها ترأست وفد الاتحاد الإفريقي بالنيابة عن رئيس المفوضية موسى فقي محمد للإعراب عن التضامن مع غينيا الاستوائية وتقديم التعازي إلى حكومتها وشعبها، وأثنت على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من قبل الرئيس أوبيانج نجويما مباسوجو.وأوضحت أنها قامت بإطلاع الرئيس الغيني على الجهود التي تبذلها مفوضية الاتحاد الأفريقي لمعالجة جائحة كورونا، فيما أثنت على الجهود البارزة التي تقوم بها غينيا في ملف اللاجئين.وأشارت الفاضلـ إلى أن الرئيس الغيني تناول ما شهدته بلاده من لحظات حزينة في أعقاب سلسلة الانفجارات في مدينة باتا، وجهود إزالة وإصلاح الآثار المدمرة للانفجار، كما ناقش تداعيات جائحة كورونا على بلاده وأوضاع اللاجئين.وكانت 4 انفجارت قوية ضربت معسكرا للجيش في غينيا الاستوائية يوم 8 مارس الماضي أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 30 قتيلا، فيما يقدر عدد المصابين بستمائة شخص بحسب مصادر رسمية، فضلا عن تدمير المعسكر وعدد كبير من المنازل الواقعة في مدينة باتا في العاصمة الاقتصادية للبلد الغني.