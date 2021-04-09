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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق مرتفعة ليصعد المؤشر نيكي 0.2 %

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:42 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الجمعة، إذ تلقت الدعم من تنامي التوقعات بأن الشركات ستعلن
عن أرباح قوية وتصدر توقعات متفائلة مع بدء موسم الإعلان عن تقارير الأرباح.

وصعد المؤشر نيكي 0.2 % إلى 29768.06 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 % إلى 1959.47 نقطة.

وشهدت الأسهم في طوكيو انطلاقة مشرقة، إذ اقتفت أثر المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الذي أغلق عند ذروة قياسية وتعليقات داعمة من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس الخميس.

وأغلقت أسهم ياسكاوا إلكتريك لصناعة الروبوتات الصناعية ومعدات تصنيع أشباه الموصلات، مستقرة قبل إعلانها عن نتائج أعمالها في وقت لاحق اليوم، ويقول محللون إن النتائج قد تحدد مسار القطاع الصناعي الياباني، الذي من المتوقع أن يستفيد من انتعاش الإنفاق الرأسمالي العالمي وزيادة الاستثمارات لتخفيف نقص في أشباه الموصلات.

وكانت سهم مجموعة سوني أكبر الرابحين بين 30 سهما أساسيا على توبكس إذ ارتفع 2.77 %، وصعد سهم هيتاشي 2.66 % بدعم من تقارير ذكرت أن الشركة تجري محادثات لبيع وحدتها للمعادن.

وكانت الأسهم الأقل أداء على توبكس 30 هي سيفن آند أي هولدينجز الذي تراجع 2.53 %، وتلاه سهم إيتوتشو كورب الذي هبط 1.08 %، ووتقدم 149 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 73.

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