منتدى الخمسين يكرم 12 سيدة في بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف حفل تكريم القيادات النسائية المتميزة خلال الاحتفالية التي نظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بمحافظتي بني سويف والفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، ودينا عبدالفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف وعدد من عضوات مجلسي النواب والشيوخ ببني سويف والفيوم.وتم تكريم 7 سيدات متميزات من محافظة بني سويف تقديرا لدورهن البارز في خدمة المجتمع، وهن الدكتورة فاطمة حسن محمد علي نائب رئيس جامعة بني سويف أستاذ بكلية الطب البيطري، وليلى محمد محمد أبوزيد المحامية بالنقض والإدارية العليا ومحكم بمركز التحكيم الدولى ووكيل وزارة العدل بالمعاش، الدكتورة الزهراء محمود عبد الله مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف سابقًا، تاسوني هبة شاكر رئيس مجلس إدارة أغصان الزيتون لذوي الإعاقة الذهنية، كما تم تكريم نجز عرفة عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة جمعية أسرتي، والدكتورة سلوى رياض محمد الكامل استشاري طب العيون بمستشفى رمد بني سويف ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة سابقًا، والدكتورة إيمان جرجس دانيال مدير فرع التأمين الصحي بالفشن.وتم تكريم 5 من عضوات مجلسي النوب والشيوخ بمحافظة بني سويف وهن، وميرفت ميشل، الدكتورة منى عبدالله، سهام بشاي، وعبير جمال نائبات بمحلس النواب، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ.