«التعاون الخليجى» ينظم منتدى «واقع ومستقبل البحث العلمى»

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، منتدى بعنوان "واقع ومستقبل البحث العلمي في دول مجلس التعاون"، بمشاركة 80 جهة بواقع 180 باحثا من مسئولي البحث العلمي في وزارات التعليم العالي، ومعاهد ومراكز الأبحاث بدول مجلس التعاون، وعمادات البحث العلمي في الجامعات الحكومية والخاصة بدول المجلس.وتم خلال المنتدى الذي عقد عبر الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، استعراض ومناقشة واقع البحث العلمي بدول مجلس التعاون، والاعتماد على المدة (2016-2021)، والتحديات التي تواجه جودة البحث العلمي والابتكار، والآفاق والرؤى المستقبلية للعمل الخليجي المشترك في البحث العلمي والابتكار.