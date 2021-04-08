ألمانيا: يمكن كسر الموجة الثالثة لكورونا من خلال إغلاق أكثر صرامة

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان، لفرض إغلاق أكثر صرامة من أجل كسر الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.وقال شبان لإذاعة غرب ألمانيا "دابليو دي أر"، اليوم الخميس، إنه بمجرد تراجع أعداد معدل حدوث العدوى، فإنه سيكون ممكنًا الخروج من الوباء من خلال إجراء اختبارات واللقاح.وشدد الوزير الألماني بصفة خاصة على ضرورة مواصلة الحد من المخالطات الشخصية في الوقت الحالي.وأكد شبان أيضًا أنه لا بد من فرض حظر تجوال في أى مناطق يزيد معدل الإصابات الأسبوعية بها لكل 100 ألف شخص على 100 حالة، وأوضح أن الحظر يهدف للحد من اللقاءات الشخصية في المساء.