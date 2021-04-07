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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل الأردنى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:58 م
العاهل الأردنى
العاهل الأردنى
مروة عنبر
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استقبل العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في شتى الميادين، إضافة إلى آخر مناقشة المستجدات إقليميا ودوليا، وفقا لوكالة بترا.

وأكد الملك عبدالله، خلال اللقاء، متانة العلاقات والشراكة التي تجمع بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وأعرب العاهل الأردنى عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي للأردن، خصوصا في استجابته لأزمة اللاجئين، مشيدا بعقد مؤتمر بروكسل الخامس حول مستقبل سوريا والمنطقة مؤخرا برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ولافتًا إلى أهمية أن يواصل المجتمع الدولي تحمل مسئولياته بهذا الخصوص.

كما تناول اللقاء سبل تنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا، وأكد العاهل الأردنى أهمية مواصلة التعاون للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، وضرورة توفير اللقاح لجميع الشعوب، بما يسهم في حماية صحتهم.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن دعم الاتحاد الأوروبي التام للأردن بقيادة الملك عبدالله، في الحفاظ على أمنه واستقراره.

من جانبها، أشادت المفوضية بدور المملكة في استضافة وتحمل أعباء اللاجئين، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم اللازم في هذا المجال.

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