رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا تطالب بالإفراج عن جميع السجناء بعد نزاع ناجورنو كاراباخ

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:51 م
كاراباخ
كاراباخ
وكالات
طباعة
دعت أرمينيا، خصمها الإقليمي أذربيجان، إلى إطلاق سراح جميع أسرى الحرب، وذلك بعد خمسة أشهر من انتهاء القتال على منطقة ناجورنو كاراباخ.

وقال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، اليوم الأربعاء، إن هذه المشكلة لم تحل.

وقال باشينيان: "لسوء الحظ، لا يزال لنا سجناء لدى أذربيجان"، وكان تم الاتفاق على تبادل الأسرى من الجنود والمدنيين، في اتفاق خلال شهر نوفمبر الماضي بين البلدين، بوساطة روسية.

وتكررت عمليات تبادل الأسرى خلال الأشهر الأخيرة، وأعلنت أذربيجان أنها أفرجت عن جميع المعتقلين بموجب الاتفاق، لكن وزارة خارجيتها قالت إن
المقاتلين الذين "أرسلتهم أرمينيا إلى أراضي أذربيجان" بعد انتهاء القتال لا يشملهم الاتفاق.

واستعادت أذربيجان أجزاء كبيرة من الأراضي التي فقدتها في أوائل التسعينيات في الصراع القصير بين 27 سبتمبر و9 نوفمبر في ناجورنو كاراباخ.

وقتل أكثر من 6000 شخص في الصراع، تعتبر أرمينيا روسيا قوة حامية، بينما كانت أذربيجان مدعومة من تركيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

«ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة».. تعرف على حالة الطقس لمدة أسبوع

بحمام سباحة وخيمة سيرك.. طرح بوستر برنامج «رامز عقله طار»


الصور

image description

إزالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل فى دمياط

image description

محافظ دمياط تترأس مجلس جامعة حورس (صور)

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

الأكثر قراءة

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

القبض على «سكران المنوفية» شق رأس والدته وزوجة أخيه بسكين

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

السبت.. ندوة حول محمد عفيفى مطر فى بيت الشعر بالأقصر

ختام اليوم الأول من مؤتمر «مئوية ثروت عكاشة»

غدًا.. أحمد يونس يوقّع «خبايا» بطريقة برايل فى معرض زايد للكتاب

«سيرة بنى آدم».. ديوان جديد للشاعر أحمد خطاب عن دار فهرس