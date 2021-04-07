العاهل الأردني: أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد

علق العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثاني، على الأحداث الأخيرة التى وقعت داخل المملكة خلال الأيام الماضية، قائلا، في رسالة وجهها للأردنيين، إن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد ومن خارجه، مؤكدا: "كان لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأدية الأمانة".وأضاف الملك عبدالله: "قررت التعامل مع الأمير حمزة في إطار العائلة"، مشددا على أن الأردن سيبقى محصنا بعزيمة الأردنيين وجيشنا الباسل.وتابع العاهل الأردني: "للثبات على الموقف ثمن، لكن لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي".