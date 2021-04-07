ملك الأردن: الأمير حمزة التزم بأن يضع مصلحة الأردن فوق أى اعتبارات

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إن الأمير حمزة التزم السير على نهج الآباء والأجداد، وهو مع عائلته في قصره وتحت رعايتي.

وتابع العاهل الأردنى خلال كلمته، "سيبقى الأردن محصنًا بعزيمة الأردنيين وجيشنا الباسل، مضيفا للثبات على الموقف ثمن، لكن لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي".