الملك عبدالله الثاني يوجه رسالة للأردنيين خلال ساعات

أعلنت وسائل إعلام أردنية، اليوم الأربعاء، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيوجه رسالة للأردنيين خلال ساعات.تأتي تلك الكلمة بعد أيام على توقيف عشرات الأشخاص في البلاد في قضية أمنية. فمساء الأحد، أعلنت الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين.