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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البنك الدولي: مصر لديها نظام صحي مرن قادر على تحمل الصدمات

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:30 م
البنك الدولي
البنك الدولي
فاتن خديوى _ سارة سعودى _ مصطفى دياب
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قال الدكتور عمرو الشلقاني، خبير النظم الصحية وممثل البنك الدولي في مصر، إن البنك الدولي ليس فقط بنك تمويل، بل هو بنك معلوماتي ومعرفي، وداعم فني لعدد من المشروعات كنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافة إلى دعم جهود مكافحة كورونا وغيرها من المشروعات الصحية العظيمة على أرض مصر.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس في خلال إطلاق المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة، الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية اليوم.

وتابع الشلقاني: "أهم ما رصدناه عن الوضع الصحي في مصر أن مصر لديها نظام صحي مرن قادر على تحمل الصدمات والأعباء الصحية، لا سيما ما ظهر جليًا خلال جائحة covid 19 من التعايش والتصدي لتلك الأزمة".

وأضاف أن البنك الدولي شريك أساسي في البرامج الصحية، لافتًا إلى أن المحفظة المالية المخصصة من البنك للدعم المؤسسي ودعم الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والهيئات الجديدة ومكافحة كورونا تقترب من المليار دولار.

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