سقوط هارب من الإعدام مختبأ في عقار بالنزهة

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، اليوم الأربعاء، من القبض على هارب من حكم بالإعدام مختبأ داخل عقار بمنطقة النزهة.وتمكنت قوة أمنية أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "قتل عمد"، والمقضي فيها بالإعدام.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.