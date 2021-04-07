حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 7 أبريل 2021
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:39 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء ٧ أبريل ٢٠٢١، وفيما يخص برج الحمل، قالت:
مهنيًا: تحصل على فرصتك الذهبية، فلا داعي إلى العجلة، دع الوقت يمر ولا تستعجله لئلا تندم لاحقًا.
عاطفيًا: تزول الخلافات وتهدأ الأجواء، ولن تخفق في تصحيح الأوضاع وإعادتها الى نصابها الطبيعي.
صحيًا: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء.
مهنيًا: تحصل على فرصتك الذهبية، فلا داعي إلى العجلة، دع الوقت يمر ولا تستعجله لئلا تندم لاحقًا.
عاطفيًا: تزول الخلافات وتهدأ الأجواء، ولن تخفق في تصحيح الأوضاع وإعادتها الى نصابها الطبيعي.
صحيًا: من المستحسن أن تخفف من سيطرة هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك بعض الاسترخاء.