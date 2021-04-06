وزير خارجية البحرين يصل إلى الهند لعقد اللجنة العليا المشتركة

وصل وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، إلى الهند، لترؤس وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة، الذي سيعقد غدًا الأربعاء.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه كان في استقبال وزير الخارجية البحريني، لدى وصوله، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الخليج، والسفير عبدالرحمن بن محمد القعود، سفير مملكة البحرين في نيودلهي، وبيوش شريفاستاف، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، وكبار المسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند.