حملات مكثفة على أسواق كفر الشيخ استعدادًا لشهر رمضان

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، لمنع استغلال المواطنين، والتأكيد على الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.حيث أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش علي محلات بيع الاسماك وحلقة الاسماك بالمدينة، وذلك لمتابعة الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض من الأسماك، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 18محضرًا متنوعًا للمخالفين.وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على عدد من المصانع بالمدينة الصناعية ببلطيم، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والتموين، والصحة، والزراعة، والحماية المدنية، والبيئة، والتفتيش والمتابعة، والشئون القانونية.قد أسفرت الحملة عن ضبط 48 طن تقريبًا من مواد خام نصف تصنيع من مادتي التين والفراولة تحت التعبئة، و300برميل سعة 160 كيلو جرام لكل برميل، و3500 زجاجة عصير مانجو بدون تاريخ إنتاج، وعدد كبير من الإستيكرات المطموسة والتلاعب في تاريخ التصنيع عليها، وذلك قبل طرحها وبيعها في السوق، بالإضافة إلى ضبط مصنع أعلاف بدون سجل بيئي، وأوزان غير معلومة، وكميات كبيرة من مواد الأعلاف مجهولة المصدر، وطفايات حريق منتهية الصلاحية، فضلًا عن عدم التزام العاملين بارتداء الكمامات الواقية.كما أشرف جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش المحلات التجارية، والسوبر ماركت، ومحلات بيع المواد الغذائية، لضبط الأسعار، وضمان سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة،،وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر مخالفات المتنوعة.وأشرَفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال الحملة المكبرة للمرور والرقابة علي المخابز بجميع أنواعها، وذلك لضمان إنتاج الخبز ووصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى متابعة معايير الجودة والوزن والنظافة والاشتراطات الصحية والقانونية، بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة، وأسفرت الحملة تحرير 7 محاضر نقص وزن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.