الرئيس الموريتاني يلتقي الممثل السامي للتحالف من أجل الساحل

وقال أدوم- وفقا لبيان الرئاسة الموريتانية- إن المباحثات شملت مناقشة المحور المتعلق بعودة الدولة إلى المناطق المغيبة، منها في الدول الأعضاء بما في ذلك حضور الدولة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان وإطلاق برامج التنمية على المديين القريب والمتوسط.



وأضاف: أن اللقاء ركز على خارطة الطريق التي تم إعدادها ونص عليها بيان أنجامينا على أساس المبادئ الأربعة المعروفة، إضافة إلى التباحث بشأن نتائج الاجتماع الوزاري في التاسع عشر مارس الماضي، والذي تطرق إلى التكفل بهذه الخارطة، وتشكيل لجنة فنية من أجل وضع الخريطة موضع التطبيق وفق الرؤية الموريتانية التي تجعل من تطبيق البرنامج الاستثماري للمجموعة أولوية الأولويات، ووفاء الشركاء الفنيين والماليين للمجموعة بالتزاماتهم في هذا الصدد.



يشار إلى أن الوفد ضم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للساحل إنخل لوسادا، والمبعوث الخاص الفرنسي للساحل أفريدريك بونتومب، والسفير الفرنسي في نواكشوط روبير موليي، والقائمة بأعمال مندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط آن افرانسوا برادي.



يذكر أن موريتانيا بوركينافاسو والنيجر ومالي وتشاد أطلقت عام 2014 مجموعة الخمس في الساحل؛ للتنسيق في مواجهة الإرهاب والتعاون ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والعمل على حشد تمويلات واستقطاب استثمار أجنبي.

استقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، الثلاثاء، في القصر الرئاسي في نواكشوط الممثل السامي للتحالف من أجل الساحل السيد لسيد جيم أدوم، والوفد المرافق له؛ لمناقشة حيثيات البيان الختامي لقمة مجموعة الخمس في الساحل الأخيرة في أنجامينا.