السجادة الحمراء واللافتة الخضراء: انطلاق الدورة الـ 24 للكنيست الإسرائيلى

تنطلق اليوم الدورة الرابعة والعشرين للكنيست الإسرائيلي، حيث ستعقد الكنيست بكامل هيئتها اليوم (الثلاثاء) اجتماعًا احتفاليًا، بحضور الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفيلين، سيعلن خلاله 120 عضوًا ولاءهم للكنيست، من بينهم 17 عضوًا جديدًا.قبل الرئيس ريفلين بنتائج انتخابات الكنيست الـ24، تم تزيين مبنى الكنيست وتجميله لهذا الحدث، وسيتم الترحيب بأعضاء الكنيست بملصق ضخم، بالإضافة إلى سجادة حمراء منتشرة في ساحة بولومبو.فيما تم مسح القاعة الكاملة بعناية بواسطة كلب يشم المتفجرات من قبل حراس الكنيست، وقام عمال المنزل بتسليط شعار المصباح الدائم على مقدمة المنصة الرئاسية.الحدث برمته لأول مرة يتم في فترة كورونا، حيث يحصل كل عضو في الكنيست على تصريح لدعوة ضيف واحد فقط من اختياره. وسيجلس معظم الضيوف خلف الحاجز الزجاجي للصالة العامة، وبينهما مسافات آمنة، وسيُطلب من جميع الضيوف تقديم البطاقة الخضراء أو شهادة اللقاح لدخول القاعة.ضيف الشرف في الجلسة الافتتاحية سيكون الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. يرافقه راكبو الدراجات النارية وسلاح الفرسان من شرطة إسرائيل ، سيراجع الرئيس حرس الشرف من حرس الكنيست، وستصدر أوركسترا الجيش الإسرائيلي هتافات البوق وتعزف النشيد الوطني. وفي وقت لاحق، سيضع الرئيس ، برفقة رئيس الكنيست ياريف ليفين، إكليلًا من الزهور عند أقدام جلعاد تخليداً لذكرى شهداء القوات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في ساحة مشكان، ثم يوقع على دفتر الضيوف.قال رئيس المحكمة ليفين، أمس، قبيل الجلسة الاحتفالية: "حفل أداء اليمين للكنيست هو دائمًا حدث مثير. قدس أقداس الديموقراطية الإسرائيلية وتتويج أعضاء مجلس النواب ".