بحث تحضيرات مشروعات قومية وإصابات كورونا.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عددا من الملفات الهامة، ومن المرتقب أن يناقش المجلس التحضير لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى خلال الفترات المقبلة، بعد افتتاح متحف الحضارة منذ عدة أيام.كما يتوقع مناقشة تداعيات تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاهزية وزارة الصحة لمواجهة الموقف، إلى جانب الوقوف على آخر تطورات أوضاع حصول المواطنين علي اللقاح المضاد للفيروس.كما يتوقع مناقشة المجلس لخطط الإصلاح المستهدفة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة تطورات أوضاع تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة للريف المصري.