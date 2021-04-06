8245 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت السلطات الصحية في بولندا، اليوم الثلاثاء، 8245 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الفيروس إلى مليونين و456 ألفا و709 إصابات.وذكر "راديو بولندا" أن السلطات سجلت اليوم أيضا 60 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 55 ألفا و56 حالة.كما أفادت إحصاءات وزارة الصحة بتعافي 27 ألفًا و269 شخصًا من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و36 ألفًا و577 شخصًا.