مقتل وإصابة شرطيين أفغانيين في هجوم مسلح بكابول

لقى شرطي أفغاني حتفه وأصيب آخر إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء في العاصمة "كابول".وذكرت الشرطة الأفغانية، في بيان نقلته قناة "طلوع"، أن الهجوم وقع في مقاطعة "باجمان" عندما أطلق مسلحون النيران على سيارة تابعة لقوات الأمن، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الهجوم.ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.