رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط ملح غير صالح ومخزن يحتكر السلع بزفتى في الغربية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:04 م
ضبط ملح غير صالح
ضبط ملح غير صالح
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
طباعة
تمكنت حملة تفتيشية موسعة، مُشكلة من مديرية تموين الغربية، من ضبط مجموعة من المخالفات التموينية بدائرة مركز شرطة زفتى، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبإشراف ومتابعة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعقب ورود المعلومات والتحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية.

تم ضبط مطحن لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص، وتم تحريز ٤ طن ملح منهم ٢ طن شكاير ملح طعام خشن يقوم صاحب المطحن بطحنه وتعبئة فى اكياس بلاستيك مدون عليها أسم ملح شهير، ويقوم بإستخدام علامة تجارية غير مسجلة بوزارة التجارة والصناعة كما تم ضبط ٢ طن ملح طعام معبأ فى اكياس بلاستيكية.

وتم ضبط أيضًا مخزن للمواد الغذائية غير مرخص بأحد المنازل مكون ٢ طابق يقوم باحتكار السلع الغذائية مما ينتج عنه أزمات، وتم ضبط ٨٧٦٠ عبوة مختلفة الأنواع من المواد الغذائية (مربى - شاى - تمر - مكرونة - بامبرز) وعدد ٢ طن ونصف دقيق بدون فواتير ومجهول المصدر، تم تحرير محاضر بالوقائع وجاري العرض على نيابة مركز المحلة الكبرى لاتخاذ اللازم.

ترأس الحملة صلاح حامد، كبير مفتشى التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والسيد الحوالة، ومحمد برغوث مفتشى الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وعبدالله الصعيدى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

حيثيات حبس عبير بيبرس لقتل زوجها: «اعتادت الاعتداء عليه وسبه»

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»


الصور

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية مهمة بشأن أداء السيدات لـ«التراويح» وتقديم «الشيشة»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

التحقيقات تكشف سر انتحار مسن في مترو «وادي حوف»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كل ما تريد معرفته عن برنامج رامز جلال فى رمضان 2021

مواعيد قطارات الصعيد غدا وأسعار التذاكر

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

اختتام فعاليات مهرجان المغرب للشعر.. ومحروس بُريّك: «أشكركم»

شيماء درويش: الفن لغة لا حدود لها في التعبيرعن ما يكمن بداخلنا (حوار)

كشف جريمة عمرها 5 آلاف عام.. توت عنخ آمون لم يتعرض للاغتيال

السبت.. قاعة المشربية تستضيف آخر أعمال الإيطالى ماركو ماجرينى