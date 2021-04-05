ضبط ملح غير صالح ومخزن يحتكر السلع بزفتى في الغربية

تمكنت حملة تفتيشية موسعة، مُشكلة من مديرية تموين الغربية، من ضبط مجموعة من المخالفات التموينية بدائرة مركز شرطة زفتى، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبإشراف ومتابعة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعقب ورود المعلومات والتحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية.تم ضبط مطحن لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص، وتم تحريز ٤ طن ملح منهم ٢ طن شكاير ملح طعام خشن يقوم صاحب المطحن بطحنه وتعبئة فى اكياس بلاستيك مدون عليها أسم ملح شهير، ويقوم بإستخدام علامة تجارية غير مسجلة بوزارة التجارة والصناعة كما تم ضبط ٢ طن ملح طعام معبأ فى اكياس بلاستيكية.وتم ضبط أيضًا مخزن للمواد الغذائية غير مرخص بأحد المنازل مكون ٢ طابق يقوم باحتكار السلع الغذائية مما ينتج عنه أزمات، وتم ضبط ٨٧٦٠ عبوة مختلفة الأنواع من المواد الغذائية (مربى - شاى - تمر - مكرونة - بامبرز) وعدد ٢ طن ونصف دقيق بدون فواتير ومجهول المصدر، تم تحرير محاضر بالوقائع وجاري العرض على نيابة مركز المحلة الكبرى لاتخاذ اللازم.ترأس الحملة صلاح حامد، كبير مفتشى التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والسيد الحوالة، ومحمد برغوث مفتشى الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وعبدالله الصعيدى.