مصرع مدني وإصابة آخر بانفجار لغم في تدمر السورية

لقي مدني مصرعه وأصيب آخر بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في موقع بويرة على طريق جبل أبورجمين شمال مدينة تدمر.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصادر محلية بأن مدنيا لقي مصرعه وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي أثناء قيامهما بالبحث عن مادة الكمأة في موقع بويرة بمنطقة المقالع 40 كم شمال مدينة تدمر على طريق جبل أبورجمين.وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني، الدكتور وليد عودة، أن المشفى استقبل رجلًا مصابًا بجروح وكسور بليغة، وقد بترت ساقه اليسرى جراء انفجار اللغم، مشيرًا إلى أنه تم نقله إلى مشافي حمص بعد أن أجريت له الإسعافات اللازمة.وعمد الإرهابيون قبل اندحارهم من المنطقة إلى زرع العبوات الناسفة والألغام المختلفة في أماكن انتشارهم في الأراضي الزراعية والشوارع والمنازل لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية على يد أبطال الجيش العربي السوري.