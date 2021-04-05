«الأقصر» تستضيف أول بطولة لمصارعة المحترفين أكتوبر المقبل

تستضيف محافظة الأقصر أول بطولة دولية لمصارعة المحترفين في الشرق الأوسط، شهر أكتوبر المقبل، في قلب ساحة معبد الكرنك، بهدف الترويج للسياحة الرياضية.وقال هشام إدريس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الراعية للحدث، إنه تم اختيار الأقصر لاستضافة الحدث تماشيا مع توجه الدولة لتنشيط السياحة الثقافية وتعظيم الاستفادة من الآثار المصرية والمناطق الحضارية، كما أن الأقصر استضافت قبل آلاف السنين مسابقات رياضية لألعاب القوى في عهد الأسر الفرعونية المختلفة، وخاصة المصارعة التي اخترعها أحد ملوك الفراعنة، كما تم اكتشاف العديد من القطع الأثرية في المعابد المصرية القديمة وقبور الملوك معظمها منحوتة في الذهب والعاج والبرونز ورجح تاريخ بعضها لسنة 2900 قبل الميلاد مما يدل على اهتمام قدماء المصريين بهذه الرياضة.وأشار إلى أن المصارعة هي الرياضة الأقدمِ التي مارستها البشرية، وتنبع أصولها منذ فجر التاريخ، فقد خمن العلماء عمر هذه الرياضة إلى أكثر من 15،000 إلى 20،000 سنةً، معتمدين على الرسومات والحفائر في الكهوف القديمة كما في كهوفِ جنوب أوروبا، حيث تصور الرسومات المصارعين يمسكون بعضهم بعضا.وأضاف أن المنافسات تستمر على مدار يومين، بمشاركة نحو ٥٠ نجما عالميا في اللعبة من الرجال والسيدات، بينهم ٣٠ أجنبي و٢٠ عربي ويشارك المصريين لأول مرة في مسابقة المصارعة الحرة، مشيرا إلى أنه سيخاطب وزارة السياحة وهيئة التنشيط لرعاية الحدث بهدف الترويج للسياحة الرياضية والثقافية في مصر وتغيير الصورة الذهنية بالخارج عن مصر.وأكد اللاعبون المشاركون خلال مؤتمر صحفي اليوم، انبهارهم بالحضارة المصرية وموكب المومياوات العالمي، علاوة على الإعجاب الشديد بالنجوم المصريين العالميين وعلى رأسهم محمد صلاح وبيج رامي، متطلعين للمشاركة في المسابقة الدولية الكبرى، وأكدوا أن أول بطولة لمصارعة الحرة أقيمت في نيويورك، إلا أن أول مصارعة حقيقية في الأولمبياد كانت عام 1904 في سانت لويس، ميسوري، أما بطولة FILA فقد أنشئت عام 1912 في بلجيكا، وبطولة NCAA أيضا أنشئت في نفس العام.وقال وليد، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الراعية أنه سيتم تنظيم الحدث وسط إجراءات صحية احترازية مشددة وفقا لما تقره وزارة الصحة والسكان، حفاظا على صحة اللاعبين والحكام والمتابعين من كافة الجهات والمواطنين، ووجد مؤخرا تمثال برونزي يمثل شخصين يصارع كل منهما الآخر بمنطقة قريبة من العاصمة العراقية بغداد ويرجح أنه يعود لنحو 26000 سنة وموجودة حاليا في المتحفِ الوطنيِ العراقي.