إيران: اعتقلنا جاسوسًا لإسرائيل وآخرين متورطين بعملية تجسس

قال رئيس إدارة استخبارات إقليمية إيرانية، اليوم الإثنين، إن السلطات اعتقلت جاسوسًا مشتبهًا به يعمل لصالح إسرائيل، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.وقالت وكالتا تسنيم وأنباء فارس الإيرانيتان إنه بالإضافة إلى الشخص المتهم بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، تم التعرف على عدد آخر من "عملاء الأجهزة السرية الأجنبية" والقبض عليهم في مدينة تبريز الواقعة شمال غربي البلاد والمنطقة المحيطة بها.ولم تكشف الوكالتان وغيرهما من تقارير وسائل الإعلام الحكومية المزيد من التفاصيل حول عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم، وجنسياتهم، أو نوع المعلومات التي قد تم تبادلها مع القوى الأجنبية.ولا يمكن التحقق من المعلومات الإيرانية بشكل مستقل تقريبًا، وتتم الاعتقالات والمحاكمات بشكل سري، وفي يوليو الماضي، أُعدم رجل بتهمة تزويد الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية بمعلومات عسكرية سرية، ويقال إن الرجل أبلغ الأمريكيين أيضًا بمكان وجود الجنرال قاسم سليماني وغيره من القادة الإيرانيين.وكان "سليماني"، أحد القادة الرئيسيين للحرس الثوري الإيراني، قد قُتل في هجوم أمريكي في العاصمة العراقية بغداد في يناير 2020.وردًا على مقتل سليماني، قصفت إيران قاعدة عين الأسد في العراق التي ينتشر فيها جنود أمريكيون.