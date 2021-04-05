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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان وأمريكا بصدد التوقيع على اتفاقية شراكة بشأن التغير المناخي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:58 م
المناخ
المناخ
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ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نقلًا عن مصادر دبلوماسية في طوكيو، اليوم الإثنين، أن الحكومتين اليابانية والأمريكية ترتبان لتوقيع اتفاقية شراكة بشأن التغير المناخي عندما يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بالرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها الوكالة، فمن المتوقع أن تكون مسألة التعامل مع الاحتباس الحراري محور الاجتماع الذي يعقده الجانبان يوم 16 أبريل في واشنطن، إلى جانب التأكيد على قوة التحالف الياباني الأمريكي والتعاون في الجهود المبذولة لتحقيق الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وسط تزايد نفوذ الصين في المنطقة.

ومن المقرر أن يتفق سوجا وبايدن على تشكيل مجموعات عمل لتعزيز التعاون بشأن تغير المناخ، والتدابير المتعلقة بـ"كوفيد-19"، والتكنولوجيا المتطورة، وفقًا للمصادر.

وكان سوجا قد قال خلال جلسة في البرلمان الياباني: "آمل أن تتمكن اليابان والولايات المتحدة من تولي زمام المبادرة في معالجة التغير المناخي".

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تعهد فيه بايدن بجعل التغير المناخي أولوية قصوى لإدارته، ليتراجع عن قرار سلفه دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس، داعيا قادة العالم إلى قمة افتراضية حول هذه القضية في 22 و23 أبريل الجاري.

كما قال سوجا: إنه يخطط للكشف عن هدف اليابان الجديد بخفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 قريبًا، وأنه يأمل في العمل مع بايدن لدفع الصين، أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، "للقيام بدورها كقوة عالمية".

وأشارت الوكالة إلى أنه كان من المقرر في البداية عقد الاجتماع بين سوجا وبايدن في 9 أبريل، لكن تم تأجيله لمدة أسبوع واحد، حيث تركز إدارة بايدن على التعامل مع أزمة "كوفيد-19".

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