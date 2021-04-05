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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الرئيس الفلسطيني: ما يحدث فى الأردن يهم رام الله

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:52 م
محمود عباس
محمود عباس
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قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس "تابعنا الأحداث التي حدثت في المملكة الأردنية الهاشمية بكل اهتمام، لأن هذا الأمر يهمنا كما يهم الأردن"، مضيفا "أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي الأردن ويرعاه ويصبغ عليه ثوب الاستقرار والأمن والأمان برعاية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي نرجو له القوة والعزيمة الدائمة لأنه هو الحامي لهذا البلد والذي يرعاه".

وتابع أبو مازن- في تصريح عقب وصوله العاصمة الأردنية عمان، أوردته وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم الإثنين- "عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن، وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذي نتمنى له دائما الأمن والأمان".

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