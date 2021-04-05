بالأسماء.. تشكيل هيئة مكتب نقابة محامين قنا

عقدت نقابة محاميّ قنا، اجتماعها الأول، برئاسة النقيب أحمد كامل أبو عوف، بصفته أكبر الأعضاء سنًا والقائم بأعمال النقيب، وبدأ الاجتماع بتأبين نقيب المحامين السابق فتحي صويني، الذي توفي منتصف الشهر الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ثم عقب ذلك اختيار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين بقنا.وجاء تشكيل هيئة المكتب من الأعضاء الآتية أسماؤهم:1 ـ اختيار أحمد عبداللطيف ـ فوزي أبو حديد، للأمانة العامة للمجلس.2 ـ اختيار أحمد كامل أبو عوف ـ وقاسم عبدالمعطي، لوكالة المجلس.3 ـ اختيار محمود عباس الشريف ـ عبدالناصر فارس، لأمانة الصندوق.جاء ذلك بناءً على طلبٍ مقدمٍ من أعضاء مجلس «فرعيّة قنا» لرجائي عطية نقيب المحامين، والذي قام بدعوة مجلس الفرعيّة للانعقاد يوم الخميس الماضي؛ لتشكيل هيئة المكتب تحت رئاسة أكبر الأعضاء سنًا.