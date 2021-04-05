تجاوزت 7 مليارات جنيه.. تطور خسائر الهيئات الاقتصادية 2019-2020

كشف الحسابات الختامية للعام المالي الماضي 2019-2020 المرتقب مناقشته داخل الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الاجتماعات المقبلة؛ عن تطور خسائر الهيئات الاقتصادية خلال العام.وأظهرت البيانات استمرار خسائر القطاع التي تعد مسلسلًا متواليًا، حيث لا تخلو حساباتها الختامية من الخسائر كل العام، وبلغت خلال العام الماضي ما يزيد على 7 مليارات جنيه.ووفقًا لما أوضحته البيانات فقد قدرت المكاسب المتوجب تحقيقها خلال العام حسب تقديرات الحكومة بنحو 20 مليارا و727 مليون جنيه، فيما لم تتعدى المكاسب الفعلية التي حققته الـ48 هيئة مجتمعة عن 12 مليارا و44 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق عليه 2018-2019.