«العدل» تواصل التوسع في التحول الرقمي بالشهر العقاري والتوثيق

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، متابعة تقارير عمل مشروع سيارة التوثيق المتنقلة بالمحافظات لتقليل الزحام بالمكاتب، من خلال تقارير دورية عن إنجازات ذلك المشروع.وتعمل الوزارة علي استخدام كافة الطرق والوسائل الإلكترونية المتاحة، للنهوض بقطاع الشهر العقاري والتوثيق، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم الخدمات للمواطنين وافتتاح مكاتب مميكنة بكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية.وفعلت الوزارة خلال الفترة الماضية وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، تطبيق أرغب في عمل توكيل علي الهاتف المحمول لحجز خدمات التوثيق والشهر العقاري، والتي تمكن المواطن من حجز دور خاص عن طريق الهاتف قبل الذهاب الي مكتب التوثيق.كما يمكن من خلال التطبيق استعراض مكاتب التوثيق التي تقدم الخدمات الإلكترونية وعدد المواطنين المتقدمين لخدمه عمل توكيل صباحا ومساء، كما يمكن للمستخدم أيضا حجز دور بتاريخ ووقت معين لعمل التوكيل الخاص به وذلك توفيرا لوقت المواطنين.