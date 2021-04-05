رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«العدل» تواصل التوسع في التحول الرقمي بالشهر العقاري والتوثيق

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:26 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
طباعة
تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، متابعة تقارير عمل مشروع سيارة التوثيق المتنقلة بالمحافظات لتقليل الزحام بالمكاتب، من خلال تقارير دورية عن إنجازات ذلك المشروع.

وتعمل الوزارة علي استخدام كافة الطرق والوسائل الإلكترونية المتاحة، للنهوض بقطاع الشهر العقاري والتوثيق، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم الخدمات للمواطنين وافتتاح مكاتب مميكنة بكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية.

وفعلت الوزارة خلال الفترة الماضية وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، تطبيق أرغب في عمل توكيل علي الهاتف المحمول لحجز خدمات التوثيق والشهر العقاري، والتي تمكن المواطن من حجز دور خاص عن طريق الهاتف قبل الذهاب الي مكتب التوثيق.

كما يمكن من خلال التطبيق استعراض مكاتب التوثيق التي تقدم الخدمات الإلكترونية وعدد المواطنين المتقدمين لخدمه عمل توكيل صباحا ومساء، كما يمكن للمستخدم أيضا حجز دور بتاريخ ووقت معين لعمل التوكيل الخاص به وذلك توفيرا لوقت المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

حالة الطقس اليوم الإثنين 5-4-2021 فى مصر


الصور

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

image description

«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ساحل نيوزيلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

راعي الفنون.. متحف محمود خليل يرصد الحياة الأرستقراطية في منتصف القرن الـ20

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية