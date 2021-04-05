علي الحجار يغني لرمضان من كلمات صلاح عبدالله

طرح المطرب الكبير علي الحجار عبر صفحته الرسمية برومو أغنية جديدة خاصة بشهر رمضان، وذلك تزامنًا مع قرب حلوله ويتعاون فيها مع شقيقه الفنان أحمد الحجار وهي من كلمات الفنان صلاح عبدالله، حيث يتعاون الثنائي لأول مرة كما أن الفنان صلاح عبدالله يقدم لأول كلمات اغنية وظهر في البرومو مع الفنان علي الحجار.يشار إلى أن الفنان على الحجار، احتفل بعيد ميلاده مؤخرًا والذى وافق أمس 4 أبريل، وسط أجواء عائلية، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصور من الاحتفال الذى توسط فيه أولاده في منزله، وكتب، قائلًا: "أنا وأولادي في عيد ميلاد عائلي"، وسرعان ما حظي المنشور الذى نشره الحجار عبر حسابه، على عدد كبير من التهنئات والاعجابات من قبل جمهوره ومتابعيه من جميع أنحاء الوطن العربى.