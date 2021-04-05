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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر تتناول نتائج الحقن المجهري لحالات تأخر الإنجاب

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:52 ص
الباحث محمد فاضل
الباحث محمد فاضل المهر
إسلام أبوالمجد
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حصل الباحث محمد فاضل المهر، الباحث بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، على درجة العالمية "دكتوراه الفلسفة" فى علم الأجنة في موضوع بعنوان: (نتائج الحقن المجهري لحالات تاخر الإنجاب بعد قياس مستويات المعادن الثقيلة في مصل الدم والسائل الحويصلي للإناث).

تكونت لجنة الإشراف والمناقشة من كل من: الدكتور سيد بكري، أستاذ علم الأجنة التجريبي، عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة «مشرفًا»، والدكتور محمد عبد المنعم بشندي، أستاذ علم وظائف الأعضاء بكلية العلوم «مناقشًا»، والعميد طبيب السيد عبد المطلب الشربيني، استشاري ورئيس أقسام النساء والتوليد بمستشفيات الشرطة «مناقشًا مشاركًا».

وأكد الباحث أن مشكلةَ العقمِ تعد من أصعبِ المشاكلِ التي تواجهُ المجتمع، وقام الباحث بإجراء الدراسة على عدد 75 سيدة ممن يعانين من مشكلة عدم الإنجاب، وقام بإجراء التجارب والاختبارات العملية، والتي توصل من خلالها إلى إمكانية حدوث حمل للحالات اللاتي تظهر التحاليل وجود نسبةٍ عاليةٍ من المعادنِ الثقيلةِ، مشيرًا إلى أن الدراسة توصلت إلى أن المولود سيكون وزنه أقل من المعدلِ الطبيعي، وقد يؤدي هذا إلى خللٍ في بعضِ الوظائفِ الحيويةِ في مراحلِ النموِّ؛ ووجهت الدراسة الأبوين إلى ضرورة مراعاة ذلك بإتباعِ نظامٍ صحي وغذائي مناسبٍ على أيدي متخصصين، بجانب المتابعة مع طبيب متخصص.

هذا وقد أشادت لجنة المناقشة والحكم بموضوع الرسالة، مؤكدين أنه إضافة إلى البحث العلمي في القضاء على مشكلة عدم الإنجاب، مثمنين موضوع الرسالة، خاصة أنه يسهم في القضاء على مشكلة كبيرة تؤرق بعض فئات المجتمع.

هذا، وقدم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة للباحث، داعيًا له بالتوفيق والنجاح في حياته العملية، وأن تكون الرسالة إضافة علمية قيمة تضاف إلى رصيد الرسائل الجامعية بجامعة الأزهر.
رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر تتناول نتائج الحقن المجهري لحالات تأخر الإنجاب
رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر تتناول نتائج الحقن المجهري لحالات تأخر الإنجاب
رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر تتناول نتائج الحقن المجهري لحالات تأخر الإنجاب
رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر تتناول نتائج الحقن المجهري لحالات تأخر الإنجاب
رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر تتناول نتائج الحقن المجهري لحالات تأخر الإنجاب
رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر تتناول نتائج الحقن المجهري لحالات تأخر الإنجاب
رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر تتناول نتائج الحقن المجهري لحالات تأخر الإنجاب
رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر تتناول نتائج الحقن المجهري لحالات تأخر الإنجاب

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