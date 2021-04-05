رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جون كيرى: تحديد عام 2050 لوقف الانبعاثات الكربونية أمر جيد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:44 ص
جون كيري
جون كيري
أ ش أ
طباعة
أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون التغير المناخي جون كيري، أن هدف الحوار الإقليمي للتغير المناخي، الذي أقيم في الإمارات هو إشراك الجميع في الحوار المتعلق بالبيئة ورفع مستوى الطموح والقيام بما هو أفضل لمكافحة التغير المناخي.

وقال جون كيري، في مقابلة خاصة مع قناة «سكاي نيوز»، إنه أمر جيد أن تحدد الدول عام 2050 لوقف الانبعاثات الكربونية، لكن الواقع إن هذا لا يكفي خاصة بدون وضع خطة خاصة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أنه لن يتم تحقيق ذلك من دون العمل فورًا من الآن، وأنه ينبغي على الدول أن تفعل شيئًا ما بين 2020 و2030، العقد الزمني الحقيقي للتحرك والقرار هو هذا العقد.

وأبدى «كيري» إعجابه بتوجهات دولة الإمارات الاستثمارية والصناعية، التي تصب في فائدة المناخ.

وقال «كيري»: «إن أحد أسباب وجوده بأبوظبي هو أن دولا مثل الإمارات ودول أخرى، بدأوا بقيادة العالم، بإدراكهم أن الابتكارات الجديدة، وتنويع الطاقة الجديدة، تعني فرصًا اقتصادية واستثمارية، كما أنها ستساعد على حل أزمة المناخ، وتوفر صحة أفضل وأمنا أفضل، لمواطني كل دول العالم».

وأشار إلى أن دولة الإمارات، التي تعتمد على إنتاج النفط والغاز بشكل رئيسي، تنوع في اقتصادها اليوم بشكل كبير، وتتوجه بقوة نحو استثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي.

وأكد كيري أنه كلما رأت الدول نموذج الإمارات، كان العالم أفضل؛ لأن هذا سيسرع خطانا نحو هذا التغيير، على حد تعبيره.

وكان المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ، قد زار في وقت سابق أمس عددًا من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في أبوظبي والتي تركز على دعم جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، والحد من تداعيات تغيّر المناخ وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

موضوعات متعلقة

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

الأكثر قراءة

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مارسيليا يفوز على ديجون بهدفين نظيفين فى الدورى الفرنسى لكرة القدم

تعادل المغرب الفاسى والفتح الرباطى 1-1 فى البطولة الاحترافية

إشبيلية يفوز على إتليتكو مدريد بهدف نظيف فى الدورى الإسبانى

الروماني سوفار يتوج بذهبية سلاح السيف للناشئين ببطولة العالم بمصر

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب

تفاصيل افتتاح متحف محمود خليل وحرمه بعد إغلاق 10 سنوات