جون كيرى: تحديد عام 2050 لوقف الانبعاثات الكربونية أمر جيد

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون التغير المناخي جون كيري، أن هدف الحوار الإقليمي للتغير المناخي، الذي أقيم في الإمارات هو إشراك الجميع في الحوار المتعلق بالبيئة ورفع مستوى الطموح والقيام بما هو أفضل لمكافحة التغير المناخي.وقال جون كيري، في مقابلة خاصة مع قناة «سكاي نيوز»، إنه أمر جيد أن تحدد الدول عام 2050 لوقف الانبعاثات الكربونية، لكن الواقع إن هذا لا يكفي خاصة بدون وضع خطة خاصة لتحقيق هذا الهدف.وأضاف أنه لن يتم تحقيق ذلك من دون العمل فورًا من الآن، وأنه ينبغي على الدول أن تفعل شيئًا ما بين 2020 و2030، العقد الزمني الحقيقي للتحرك والقرار هو هذا العقد.وأبدى «كيري» إعجابه بتوجهات دولة الإمارات الاستثمارية والصناعية، التي تصب في فائدة المناخ.وقال «كيري»: «إن أحد أسباب وجوده بأبوظبي هو أن دولا مثل الإمارات ودول أخرى، بدأوا بقيادة العالم، بإدراكهم أن الابتكارات الجديدة، وتنويع الطاقة الجديدة، تعني فرصًا اقتصادية واستثمارية، كما أنها ستساعد على حل أزمة المناخ، وتوفر صحة أفضل وأمنا أفضل، لمواطني كل دول العالم».وأشار إلى أن دولة الإمارات، التي تعتمد على إنتاج النفط والغاز بشكل رئيسي، تنوع في اقتصادها اليوم بشكل كبير، وتتوجه بقوة نحو استثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي.وأكد كيري أنه كلما رأت الدول نموذج الإمارات، كان العالم أفضل؛ لأن هذا سيسرع خطانا نحو هذا التغيير، على حد تعبيره.وكان المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ، قد زار في وقت سابق أمس عددًا من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في أبوظبي والتي تركز على دعم جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، والحد من تداعيات تغيّر المناخ وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.