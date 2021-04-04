لماذا تتصدر غادة عبد الرازق ترند «جوجل»؟

بإطلالة ناعمة وبسيطة استطاعت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق أن تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فتصدر اسم غادة عبد الرازق قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الأخيرة، وذلك عقب نشرها فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".انتهت الفنانة غادة عبدالرازق من تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل "لحم غزال"، والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل. ونشرت غادة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بأحدث إطلالة لها ظهرت خلالها أكثر رشاقة وأصغر سنا.إلا أنها تباينت ردود أفعال متابعيها، حيث أثار الفيديو بإطلالة غادة الجديدة الجدل حول خضوعها لعمليات تجميل وتنحيف للوجه وشفاه منتفخة قليلا.. بشكل جعلها تشبه الفنانة لطيفة، في حين علقت متابعة: "معرفتكيش.. شكلك اتغير".. وكتب متابع: "كنتِ زمان أجمل بكتير وللأسف ضيعني جمالك الطبيعي وبقيتي مسخ"، في حين كتب متابعون آخرون عن مدى إعجابهم بالإطلاله والتي جعلتها تظهر أصغر سنًا.ويذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "لحم غزال"، الذي تشاركها بطولته وفاء عامر وشريف سلامة.