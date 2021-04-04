تحليق مكثف لطيران الاستطلاع بريف اللاذقية السورى

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتحليق مكثف لطيران استطلاع في أجواء جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.وذكر المرصد على موقعه الرسمي اليوم الأحد - أن محاور البارة والفطيرة وفليفل بجبل الزاوية جنوبي إدلب شهدت استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل العاملة في المنطقة من جهة أخرى، في حين قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل، أماكن في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.وكان المرصد السوري قد رصد أمس السبت استهداف الفصائل لمواقع قوات النظام في محور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي بالقذائف الصاروخية، فيما قصفت قوات النظام مناطق في أطراف البارة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين ضمن القطاع الجنوبي من ريف إدلب، ولا توجد معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع في أجواء منطقة خفض التصعيد، لا سيما في أجواء إدلب وجبل الأكراد بريف اللاذقية.