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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة لـ «الدستور»: ستظل مصر أم الدنيا

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:32 م
عائشة العولقي
عائشة العولقي
مروة عنبر
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أكدت المستشار الثقافي ومدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة عائشة العولقي، أن مصر التاريخ والحضارة الممتدة منذ آلاف السنين قبل الميلاد.

وأضافت العولقي فى تصريحات خاص لـ "الدستور"، شهدت هذا الموكب المهيب نقل المومياوات الملكية الذي لم يحدث ولن يحدث في العالم سواء مصر فقط، فخورة جدا أنني بمصر فخورة جدا أنني أحمل الجنسية المصرية وانا مستشار ثقافي في سفارة اليمني ومدير المركز الثقافي اليمني بالقاهرة ومع هذا فإنني فخورة بأنني مصرية مصر هي قلب الأمة العربية النابض".

وأكدت العولقي أن أمس يوم تاريخي عالمي يوم أزف هذا الموكب الرهيب موكب الموميات الذي لم يكن غيره ولن يكون سواء في مصر والذي حمل عدد 22 سيارة لنقل المومياوات الملكية وعدد 60 موتوسيكلات التشريفة وعدد 150 خيول التشريفة، عدد 22 من العجلات الحربية ذات الطراز المصري القديم مصنوعة يجرها عدد 44 حصان، وعدد 3 فرق موسيقية بإجمالي 150 فرد من وزارة الدفاع "إدارة الموسيقات العسكرية، بجانب 150 قارع طبول من إدارة الموسيقات العسكرية بوزارة الدفاع.

وأوضحت العولقي أنها مشاركات رائعة وراقية من كبار الضيوف من كافة العالم حرصوا على حضور هذا الحدث العالمي التاريخي فى حضور احتفالية موكب المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عدد من الضيوف الأجانب وسفراء الدول المختلفة بالقاهرة، من أبرزهم السيد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، والسيدة أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو، ومعالي السيد هاريس ثيوشاريس وزير السياحة اليوناني، ومعالي السيد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي.

ولفتت العولقي إلى أن حضر ما يقرب من ٢٠ سفيرًا من سفراء من الدول المختلفة فى القاهرة من بينهم دول أمريكا وفرنسا واليابان والتشيك والمجر والاتحاد الأوروبي وقبرص والسعودية واليونان وروسيا وايطاليا وبلجيكا وبيلاروسيا ورومانيا.

وتابعت العولقي "كل هذا الحشد وكل أنظار العالم تجاه مصر هو فخر لكل مصري ولي انا شخصيا، تحيا مصر عظيمة مصر ام الدنيا".

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