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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أبو الغيط» يؤكد التضامن مع الأردن في صيانة أمنه

السبت 03/أبريل/2021 - 11:46 م
أبو الغيط
أبو الغيط
عبير سليم
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أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم السبت، التضامن التام مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية لصيانة أمن المملكة والحفاظ على الاستقرار، مؤكدا ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون.

وقال أبوالغيط، في بيان صادر عن الأمانة العامة، إن الملك عبد الله الثاني له مكانة مقدرة وعالية سواء بين أبناء الشعب الأردني أو على المستوى العربي عموما، وأن الجميع يعرف إخلاصه ودوره الكبير في خدمة القضايا العربية.

وشدد مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الأمين العام يعتبر من الضروري الوقوف ضد أية محاولات لزعزعة الأوضاع الداخلية وإضعاف الأوطان وتخريب الاستقرار.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت السلطات الأردنية، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال مصدر أمني إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وأضاف المصدر أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.

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