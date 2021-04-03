نادر عباسي: كنت أريد أن أبرهن للعالم أننا لدينا عازفين أصحاب مهارة

قال المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا حفل موكب المومياوات الملكية، إن الحفل ضم عازفين من مصر وكنت أريد أن أبرهن أن مصر فيها أكبر عدد من العازفين الدارسين وأظهر مهارتهم للعالم كله، مؤكدًا أن العمل استغرق التحضير له شهور طويلة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية: "العرض نظهر به مصر الحديثة، وأظهرنا اتحاد الهارمونيكا وكيف ندمجه مع آلتنا الشرقية، وكذلك مع اللغة المصرية القديمة، وكيف نستطيع إحيائها مرة ثانية وتحدثت مع ناس متخصصة في هذا الشأن وأشياء كثيرة وضعت في الاعتبار".







