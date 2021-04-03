رشا قلج: موكب المومياوات نقلني في رحلة عبر الزمن لعصر أجدادي الفراعنة

بكلمات نابعة من القلب ممتزجة بمشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، أعربت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس مؤسسة ميرك الدولية الخيرية، عن بالغ سعادتها وإعجابها الشديد بموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير وصولًا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.وقالت: فخورة جدا لكوني مصرية أنتمي لحضارة عريقة، وسعيدة بالحدث التاريخي الذي تابعه العالم كله في انبهار بهذا الموكب العظيم، فهو خطوة هامة جدا حيث تمكنت القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس السيسي من عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، لذا أتوجه بالشكر لقيادتنا السياسة وكل من بذل مجهودا لإخراج هذا الحدث العظيم للنور.وأشادت الدكتورة رشا قلج بالتغطية الإعلامية المتميزة التي نقلت هذا الموكب المهيب للعالم بأسره، حيث قالت: منذ الساعات الأولي من صباح اليوم وأنا أتابع تصدر مصر للمشهد الإعلامي العالمي، فوقفت دول العالم مبهوره أمام عظمة الماضي وإصرار الحاضر.وأضافت: كان الموكب الملكي عظيم ومتكامل وتم باحترافية أكثر من رائعة، ونال إعجاب جميع الجنسيات من مختلف شعوب وبلدان العالم، فانبهروا بعظمة الإخراج وجودة وإتقان هذه الرحلة الذهبية، هذا العمل العظيم قد نقلني في رحلة عبر الزمن لآلاف من السنين الماضية لعصر أجدادي الفراعنة، وأعطاني الأمل إلي آلاف من السنين القادمة بمستقبل مشرق وواعد بإذن الله.