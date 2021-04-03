رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رشا قلج: موكب المومياوات نقلني في رحلة عبر الزمن لعصر أجدادي الفراعنة

السبت 03/أبريل/2021 - 11:26 م
الدكتورة رشا قلج
الدكتورة رشا قلج
أشرف لاشين
طباعة
بكلمات نابعة من القلب ممتزجة بمشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن، أعربت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس مؤسسة ميرك الدولية الخيرية، عن بالغ سعادتها وإعجابها الشديد بموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير وصولًا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقالت: فخورة جدا لكوني مصرية أنتمي لحضارة عريقة، وسعيدة بالحدث التاريخي الذي تابعه العالم كله في انبهار بهذا الموكب العظيم، فهو خطوة هامة جدا حيث تمكنت القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس السيسي  من عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار،  لذا أتوجه بالشكر لقيادتنا السياسة وكل من بذل مجهودا لإخراج هذا الحدث العظيم للنور.

وأشادت الدكتورة رشا قلج بالتغطية الإعلامية المتميزة التي نقلت هذا الموكب المهيب للعالم بأسره، حيث قالت: منذ الساعات الأولي من صباح اليوم وأنا أتابع تصدر مصر للمشهد الإعلامي العالمي، فوقفت دول العالم مبهوره أمام عظمة الماضي وإصرار الحاضر.

وأضافت: كان الموكب الملكي عظيم ومتكامل وتم باحترافية أكثر من رائعة، ونال إعجاب جميع الجنسيات من مختلف شعوب وبلدان العالم، فانبهروا بعظمة الإخراج وجودة وإتقان هذه الرحلة الذهبية، هذا العمل العظيم قد نقلني في رحلة عبر الزمن لآلاف من السنين الماضية لعصر أجدادي الفراعنة، وأعطاني الأمل إلي آلاف من السنين القادمة بمستقبل مشرق وواعد بإذن الله.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

الباز: الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة قادرة على إبهار العالم

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الباز: الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة قادرة على إبهار العالم

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

موعد شم النسيم لسنة 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

أيام زمان

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

«كسرت عليه الباب».. خناقة صباح مع عبد السلام النابلسي

«بتونس بيك».. كيف فتحت وردة باب الوطن العربي أمام الشرنوبي؟

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

سر الشاي.. «عمدة مزاج المصريين» (ملف خاص)

نورا رشاد: معارض الكتاب المحلية مؤشر على تجاوز الجائحة

بحضور هيئة الكتاب.. «الناشرين» يناقش تفاصيل معرض القاهرة الدولي

«بلادي يا بلادي».. موكب المومياوات يفجر وطنية الأدباء على السوشيال ميديا