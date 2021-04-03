مخرج حفل المومياوات الملكية: سعيد بردود الأفعال في الداخل والخارج

أكد المخرج الشاب عمرو عزيز المسؤول عن النقل التليفزيوني لفعالية نقل المومياوات الملكية، أنه سعيد بردود الأفعال التي أحدثها الحفل في مصر والعالم.وأشار عزيز لـ"الدستور"، إلى أن الشركة المنظمة للحفل بدأت الاستعداد لهذا الحدث التاريخي منذ حوالي عامين، وأنا بدأت ومعي فريق العمل بشكل كامل منذ حوالي شهرين، مؤكدا أن القطاع الهندسي في الشركة المتحدة قامت بخدمات عديدة في الحدث من ضمنها فكرة تعدد الوحدات الخاصة بالتصوير في أكثر من مكان، ليخرج الحفل بهذا الشكل اللائق.واستكمل: "الشركة أخذت المهمة على عاتقها مهمة تنظيم الحدث بهذا الشكل المبهر، واحنا كنا في الأخير لنقل الحدث، فكانت مهمتنا هي إظهار الحدث بهذا الشكل".وعن انطباع الرئيس السيسي عن الحدث قال: "الحمد لله شعرنا بحالة رضاء شديدة".واختتم: "قمنا بإضافة بعض الأمور الصغيرة في آخر اللحظات، فقد كان منظما بشكل كبير من البداية، وهذا مجهود عظيم".