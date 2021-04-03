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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«خريج هندسة».. 5 معلومات عن الموسيقار هشام نزيه

السبت 03/أبريل/2021 - 11:08 م
الموسيقار هشام نزيه
الموسيقار هشام نزيه
هاجر رضا
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ملحمة موسيقية فريدة، نالت إعجاب الجميع، وأبهرت العالم صنعت بأيادٍ مصرية في حفل موكب المومياوات الملكية، ألفها المؤلف الموسيقي هشام نزيه.

وفي سياق ذلك، يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الموسيقار هشام نزيه وهي كالآتي:

- مواليد 23 أكتوبر 1972.

- بدأ مسيرته الفنية عام 1992.

- ساهم في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات أحدثها في كل أسبوع يوم جمعة.

- اتجه إلى دراسة الهندسة بناءً على رغبة أهله في حصوله على شهادة جامعية.

- وفي سنة تخرجه ألف أول موسيقى تصويرية له في فيلم "هيستريا" بطولة أحمد زكي عام 1998.

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