«خريج هندسة».. 5 معلومات عن الموسيقار هشام نزيه

ملحمة موسيقية فريدة، نالت إعجاب الجميع، وأبهرت العالم صنعت بأيادٍ مصرية في حفل موكب المومياوات الملكية، ألفها المؤلف الموسيقي هشام نزيه.وفي سياق ذلك، يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الموسيقار هشام نزيه وهي كالآتي:- مواليد 23 أكتوبر 1972.- بدأ مسيرته الفنية عام 1992.- ساهم في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات أحدثها في كل أسبوع يوم جمعة.- اتجه إلى دراسة الهندسة بناءً على رغبة أهله في حصوله على شهادة جامعية.- وفي سنة تخرجه ألف أول موسيقى تصويرية له في فيلم "هيستريا" بطولة أحمد زكي عام 1998.