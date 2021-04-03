المراجع التاريخي لحفل موكب المومياوات: عاشت مصر

أعرب الدكتور ميسرة عبد الله، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، عن بالغ سعادته لمشاركته في هذا الحدث الجلل عن طريق المراجعة اللغوية والتاريخية لأنشودة حفل الافتتاح.وتابع ميسرة "شرفت جدًا بتكليفى بالمراجعة اللغوية والتاريخية لأنشودة حفل الافتتاح قيادة المبدع المايسترو نادر عباسي"، مضيفًا: "الأنشودة مختارة من ترانيم المهابة لايزيس من معبد دير الشلويط ومختارات من نصوص الأهرام"، مختتمًا أستاذ التاريخ حديثه: "عاشت مصر".ضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس - نفرتاري زوجة الملك أحمس.ويعود تاريخ العثور على بعض هذه المومياوات إلى نهاية القرن التاسع عشر، عندما تم الكشف عن كل من خبيئة الدير البحري في 1881، وخبيئة مقبرة الملك آمنحتب الثاني في 1898.