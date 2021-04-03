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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«ملكة متوجة».. من هي العازفة رضوى التى خطفت الأنظار في حفل المومياوات

السبت 03/أبريل/2021 - 11:06 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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بخفة يد ورشاقة فى العزف، وشموخ وثقة بالنفس، خطفت العازفة رضوى البحيرى، إليها الأنظار اليوم، فى حفل موكب المومياوات الملكية، حيث وصفها بعض المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"ملكة مصرية" توجت حفل اليوم ونافست فى الجمال الملكات حتشبسوت وتي وميريت آمون ونفرتاري.

ـ من هى رضوى البحيري؟

هي عازفة الطيمبان، وتعمل في أوركسترا أوبرا القاهرة، واختارها المايسترو المصري نادر عباسي لتكون ضمن "اوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني" الخاص بموكب المومياوات الملكية، مع 120 موسيقيًا و100 مغني لتلحين جديد للملحن المصري هشام نزيه لاحياء الموكب الملكي.
وعملت العازفة رضوى البحيري، سابقا، كعازفة بدارلأوبرا المصرية، وقد لفتت إليها الأنظار اليوم، بعد أدائها المبهر خلال احتفالية نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

ـ تعليقات رواد التواصل الاجتماعي

لم تتوقف التعليقات الإيجابية عن رضوى البحيري، منذ أن بدء الحفل وحتى الآن، فأعجب رواد السوشيال ميديا بعزفها الرصين وشموخها الذي عبرت عنه خلال أدائها فى الحفل الذي تناقلته مئات القنوات الفضائية.

فكتبت إحدى المعجبات: "رضوى البحيرى، بطلة الاستعراض الحى، فعلا تحس انها كانت احدى أميرات الموكب فى ثقتها وثباتها وانفعالها المدروس".

ـ بنت مصر التى أبهرتنا

فيما علق آخر: "معرفهاش بس كانت هايلة جدًا جدًا ثبات انفعالي رهيب وتركيز في العزف وكاريزما كنت بستني الكاميرا تيجي عليها".

أما أخرى كتب على فيسبوك: "أقدم لكم إحدى ٱلهة البعث رضوى البحيرى"، وأعجب آخر بأدائها: "رضوى البحيرى عظيمة من عظيمات مصر ابهرتنا عاش بنت مصر".
بخفة يد ورشاقة فى العزف، وشموخ وثقة بالنفس، خطفت العازفة رضوى البحيرى، إليها الأنظار اليوم، فى حفل موكب المومياوات الملكية، حيث وصفها بعض المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"ملكة مصرية" توجت حفل اليوم ونافست فى الجمال الملكات حتشبسوت وتي وميريت آمون ونفرتاري.
«ملكة متوجة».. من
ـ من هى رضوى البحيري؟

هي عازفة الطيمبان، وتعمل في أوركسترا أوبرا القاهرة، واختارها المايسترو المصري نادر عباسي لتكون ضمن "اوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني" الخاص بموكب المومياوات الملكية، مع 120 موسيقيًا و100 مغني لتلحين جديد للملحن المصري هشام نزيه لاحياء الموكب الملكي.
وعملت العازفة رضوى البحيري، سابقا، كعازفة بدارلأوبرا المصرية، وقد لفتت إليها الأنظار اليوم، بعد أدائها المبهر خلال احتفالية نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.
«ملكة متوجة».. من
ـ تعليقات رواد التواصل الاجتماعي

لم تتوقف التعليقات الإيجابية عن رضوى البحيري، منذ أن بدء الحفل وحتى الآن، فأعجب رواد السوشيال ميديا بعزفها الرصين وشموخها الذي عبرت عنه خلال أدائها فى الحفل الذي تناقلته مئات القنوات الفضائية.

فكتبت إحدى المعجبات: "رضوى البحيرى، بطلة الاستعراض الحى، فعلا تحس انها كانت احدى أميرات الموكب فى ثقتها وثباتها وانفعالها المدروس".
«ملكة متوجة».. من
ـ بنت مصر التى أبهرتنا

فيما علق آخر: "معرفهاش بس كانت هايلة جدًا جدًا ثبات انفعالي رهيب وتركيز في العزف وكاريزما كنت بستني الكاميرا تيجي عليها".

أما أخرى كتب على فيسبوك: "أقدم لكم إحدى ٱلهة البعث رضوى البحيرى"، وأعجب آخر بأدائها: "رضوى البحيرى عظيمة من عظيمات مصر ابهرتنا عاش بنت مصر".

«ملكة متوجة».. من هي العازفة رضوى التى خطفت الأنظار في حفل المومياوات
«ملكة متوجة».. من هي العازفة رضوى التى خطفت الأنظار في حفل المومياوات
«ملكة متوجة».. من هي العازفة رضوى التى خطفت الأنظار في حفل المومياوات
«ملكة متوجة».. من هي العازفة رضوى التى خطفت الأنظار في حفل المومياوات
«ملكة متوجة».. من هي العازفة رضوى التى خطفت الأنظار في حفل المومياوات
«ملكة متوجة».. من هي العازفة رضوى التى خطفت الأنظار في حفل المومياوات
«ملكة متوجة».. من هي العازفة رضوى التى خطفت الأنظار في حفل المومياوات
«ملكة متوجة».. من هي العازفة رضوى التى خطفت الأنظار في حفل المومياوات

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