12 أسبوعا للتأليف والتلحين.. صانع موسيقى موكب المومياوات يتحدث

قال الموسيقار هشام نزيه صانع موسيقى احتفالية موكب المومياوات الملكية، إنني بالفعل من قمت بوضع الموسيقى وصنعها.





وكشف نزيه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدي" ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم السبت، أنه استغرق ما بين 10-12 أسبوع بما يقدر بشهرين ونصف أو ثلاثة أشهر متقطعة، لتأليف وتلحين الموسيقى والأغاني الخاصة بالاحتفالية.









وتابع: "الاوركسترا نادر عباسي، معه نحو 200 عازف تشمل المغنيين"، مستكملا: "من بداية تفكيرنا في الاحتفالية كان هدفنا هو تلحين أغنية للفنان محمد منير، وأنا أحب التلحين له في أي مناسبة وأي وقت".







