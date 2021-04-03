«التعاون الخليجي» يؤكد دعمه للأردن فيما يتخذه من إجراءات لحفظ الأمن

أكد نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، وقوف مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من اجراءات لحفظ الأمن والاستقرار.وشدد الحجرف في بيان رسمي مساء اليوم عبر موقع المجلس الإلكتروني، على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول المجلس انطلاقا ما يربط بين دول المجلس والأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد.وأكد الحجرف دعم ومسانده التعاون الكامل لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين من قرارات وإجراءات لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق، متمنيا للأردن الشقيق دوام الأمن والاستقرار في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني وولي عهده.